Apple дозволить використовувати сторонні додатки за замовчуванням замість Safari і Пошти

Apple може розв'язати руки власникам iPhone та iPad

Компанія Apple може дозволити власникам iPhone і iPad користуватися за замовчуванням сторонніми додатками, а не рідними Safari та Пошта. Про це розповів журналіст Марк Гурман з Bloomberg.

За даними Гурмана, Apple обговорює це питання всередині компанії.

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На такий крок виробника iPhone підштовхнула критика сторонніх розробників, які запевняють, що компанія дає власним додаткам несправедливу перевагу в App Store. Також Apple побоюється, що уряди деяких країн можуть почати розслідування за фактом можливих порушень антимонопольного законодавства.

За замовчуванням можна буде вибирати інші додатки

Гурман також стверджує, що Apple розглядає можливість дозволу використання сторонніх музичних сервісів, таких як Spotify, на колонці HomePod.

Як зазначає Гурман, відкриття HomePod для додаткових музичних сервісів збільшить продажі продукту. З точки зору функціональності динамік відстає від конкурентів, таких як Amazon Echo, і володіє менш ніж 5% ринку "розумних" колонок.

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