Іноземці масово бронюють житло в Україні через Airbnb: навіщо вони це роблять

Ні, якщо ви подумали, що усі ці іноземці вирішили приїхати до України, щоб побачити справжню війну, то це не так. Просто таким чином вони хочуть допомогти нашим людям і країні встояти проти агресора.

На своєму твіттері один із засновників сервісу Браян Ческі повідомив про активність іноземців. Вони масово бронюють житло в Україні за допомогою Airbnb.

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Відомо, що люди з усього світу активно бронюють помешкання в охоплених війною містах нашої країни. Вони роблять це для того, щоб допомогти нашим землякам у ці непрості часи.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That's $1.9M going to Hosts in need



Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo — Brian Chesky (@bchesky) March 4, 2022

За словами Ческі, усього за 2 доби житла забронювали на 1,9 мільйона доларів.

Також у сервісі скасували комісію для наших земляків. Усе для того, щоб власники житла в Україні отримували 100% прибутків.

Нагадаємо, що раніше Airbnb оголосив про те, що надаватиме безплатне житло українським біженцям. Оплата за проживання фінансуватиметься компанією, власниками помешкань, а також хостелів.

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