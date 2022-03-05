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війна

Іноземці масово бронюють житло в Україні через Airbnb: навіщо вони це роблять

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Іноземці масово бронюють житло в Україні з допомогою Airbnb - фото 1
Іноземці масово бронюють житло в Україні з допомогою Airbnb

Ні, якщо ви подумали, що усі ці іноземці вирішили приїхати до України, щоб побачити справжню війну, то це не так. Просто таким чином вони хочуть допомогти нашим людям і країні встояти проти агресора.

На своєму твіттері один із засновників сервісу Браян Ческі повідомив про активність іноземців. Вони масово бронюють житло в Україні за допомогою Airbnb.

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Відомо, що люди з усього світу активно бронюють помешкання в охоплених війною містах нашої країни. Вони роблять це для того, щоб допомогти нашим землякам у ці непрості часи.

За словами Ческі, усього за 2 доби житла забронювали на 1,9 мільйона доларів.

Також у сервісі скасували комісію для наших земляків. Усе для того, щоб власники житла в Україні отримували 100% прибутків.

Нагадаємо, що раніше Airbnb оголосив про те, що надаватиме безплатне житло українським біженцям. Оплата за проживання фінансуватиметься компанією, власниками помешкань, а також хостелів.

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