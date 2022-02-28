Airbnb надасть безкоштовне житло для українських біженців

Платформа з оренди житла Airbnb по всьому світу дозволить українцям, які рятуються від війни, зупинитися безкоштовно. Житло фінансуватиметься коштом компанії, приватних власників майна та хостелів.

Генеральний директор Airbnb Браян Ческі у своєму Twitter повідомив, що зараз його команда працює над забезпеченням українців житлом у сусідніх країнах на тлі повномасштабного вторгнення Росії до України.

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Сервіс безкоштовно надасть притулок сотням тисяч українців. У компанії закликають жителів Польщі, Німеччини, Угорщини та Румунії пропонувати житло громадянам України

Чеські та інші керівники компанії з різних країн написали листи урядам Польщі, Румунії, Німеччини та Угорщини для допомоги у розміщенні біженців.

1. Airbnb and https://t.co/enqjlQB0rH are working with our Hosts to house up to 100,000 refugees fleeing from Ukraine, for free — Brian Chesky (@bchesky) February 28, 2022

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