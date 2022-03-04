На Росії нові проблеми з подорожами: не працюють Booking, Airbnb і Skyscanner

Ні, ми не зловтішаємося. Ми просто констатуємо той факт, що санкції проти Росії повільно, але все ж працюють. Зокрема стало відомо, що сервіси Booking і Skyscanner припиняють свою роботу у країні-окупанті.

Мало того, що з кожним днем усе більше країн закривають небо для російських літаків, так ще й низка сервісів перестають працювати на Росії. Зокрема мовиться про Booking, Skyscanner і Airbnb.

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Сервіси припинили свою роботу на Росії

Росіяни продовжують відчувати на собі всю магію санкцій. Так, у країні перестали працювати сервіси для пошуку житла Booking та Airbnb, а також сервіс пошуку квитків Skyscanner.

Booking – система інтернет-бронювання житла. Її заснували ще у 1996 році в Амстердамі. А вже у 2005 році її придбала за 133 мільйони доларів компанія Priceline.

Airbnb – онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світу. Він працює за парадигмою економіки спільної участі. А сама назва Airbnb розшифровується так: "AirBed and Breakfast" – "Надувний матрац та сніданок".

Skyscanner – пошукова система та туристична агенція, розташована в Шотландії. Сайт доступний понад 30 мовами та відвідується щомісяця 100 мільйонами користувачів. Компанія дозволяє відстежувати та замовляти квитки для подорожей, а також бронювати готелі й автомобілі.

З кожним днем зашморг навколо економіки Росії та комфорту її населення лише затягується. А це означає, що дуже скоро вони зможуть подорожувати хіба Тайгою, а також пересуватися на ведмедях.

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