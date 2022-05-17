Іменну ручку Джо Байдена виставили на благодійний аукціон

"Прозорро Продажі" – благодійний аукціон, який вже 24 травня о 14:00 за київським часом визначить, хто отримає іменну ручку президента США, схожу на ту, якою він підписав закон про ленд-ліз 9 травня.

Стартова ціна за лот – 30 000 гривень. Кожен наступний крок – 3 000 гривень. Подати заявку для участі можна за ЦИМ посиланням до 23:59 23 травня.

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Вторговані кошти з аукціону перекажуть на потреби 47 окремого батальйону (пікапи, техніку, спорядження тощо).

Ручку як лот на благодійний аукціон виставив Державний концерн "Укроборонпром". Генеральний директор Концерну Юрій Гусєв надав ручку, яку отримав під час його візиту в Україну як Віцепрезидент США у 2017 році.

Подібною ручкою президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз, який прискорить постачання зброї в Україну.

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