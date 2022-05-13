Гурт "Цвіт Кульбаби" продає на аукціоні гітару зі свого кліпу: кошти на потреби військових

Гурт "Цвіт Кульбаби" долучився до Благодійного аукціону речей від українських зірок. Зібрані кошти будуть спрямовані на купівлю автомобіля для ЗСУ.

Як повідомили у групі, лот №35 на аукціоні – це акустична гітара з автографом лідера гурту "Цвіт кульбаби" Василя Марущака, альбом на CD "Рижа", кепка з символікою гурту та листівки з автографами.

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Стартова ціна – 200 гривень, один крок – не менше 100 гривень, але може бути більше.

Фінальний перегляд коментарів під лотами та визначення переможця, що запропонував найбільшу ціну відбудеться у суботу 14 травня 2022 року впродовж прямого ефіру на радіо "Вежа FM".

Гітара особлива тим, що знімалася у кліпі "Фальшива любов":

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