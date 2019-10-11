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Ілона Маска звинуватив у плагіаті брат колумбійського наркобарона

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Проти Ілона Маска планують подати кілька судових позовів - фото 1
Проти Ілона Маска планують подати кілька судових позовів

Творця Tesla та SpaceX звинуватив у плагіаті брав колумбійського наркобарона Пабла Ескобара. Причина вас однозначно вразить!

Ім'я наркобарона Пабло Ескобара стало торговою маркою. Його брат Роберто відсудив права на домен PabloEscobar.com і домігся компенсації у три мільйони доларів. У 2020 році він розраховує запустити сайт, де продаватиме вогнемети.

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У компанії Escobar Inc., що належить Роберто Ескобару, впевнені, що зомбі-вогнемет Ілона Маска скопійований саме з їхнього прототипу. Виконавчий директор Даніель Райтберг заявив, що вони вже підготували "кілька великих позовів" проти Маска.

Він ще пошкодує, що не заплатив нам, як пошкодували інші, – зазначив Райтберг.

Ілона Маска звинуватив у плагіаті брат колумбійського наркобарона - фото 360886

Вогнемет Ескобара обійдеться усім охочим у 249 доларів.

Також в планах Escobar Inc. – запустити технологічний стартап зі стартовим капіталом у 50 мільйонів доларів. Гендиректор компанії Олаф Густафсон стверджує, що їхня фірма може обігнати Apple. Торік бренд випустив власну криптовалюту – Diet Bitcoin.

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Джерело: thenextweb
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