Чемпіонка світу з боксу перетворила битву поглядів на пікантну сцену: відео

На церемонії зважування боксерка Єва Бродницька часто з'являється в незвичайних нарядах в образі Диво-жінки. Але цього разу красуня перевершила себе!

Відома польська боксерка Єва Бродницька, яка в своїй професійній кар'єрі ще жодного разу не програвала створила новий скандал.

І ще: Дівчина Зінченка Влада Седан спантеличила фанатів відвертою позою

Нагадаємо, що дівчина є володарем чемпіонського титулу за версією WBO. Сторінка дівчини в Instagram рясніє не тільки знімками з тренувань, але і вельми відвертими кадрами, на яких вона схожа на справжню модель.

Часто на церемонії зважування Єва з'являється в незвичайних нарядах в образі Диво-жінки або ж у відвертих образах, як перед нещодавнім поєдинком. Але на цій церемонії вона не тільки здивувала імпозантним луком, але й поцілувала свою опонентку, за що отримала ляпаса:

Читайте також: Гаряча дружина ексфутболіста Динамо позувала без білизни