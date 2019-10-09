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Чемпіонка світу з боксу перетворила битву поглядів на пікантну сцену: відео

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Едід Соледад і Єва Бродницька - фото 1
Едід Соледад і Єва Бродницька / youtube

На церемонії зважування боксерка Єва Бродницька часто з'являється в незвичайних нарядах в образі Диво-жінки. Але цього разу красуня перевершила себе!

Відома польська боксерка Єва Бродницька, яка в своїй професійній кар'єрі ще жодного разу не програвала створила новий скандал.

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Нагадаємо, що дівчина є володарем чемпіонського титулу за версією WBO. Сторінка дівчини в Instagram рясніє не тільки знімками з тренувань, але і вельми відвертими кадрами, на яких вона схожа на справжню модель.

Часто на церемонії зважування Єва з'являється в незвичайних нарядах в образі Диво-жінки або ж у відвертих образах, як перед нещодавнім поєдинком. Але на цій церемонії вона не тільки здивувала імпозантним луком, але й поцілувала свою опонентку, за що отримала ляпаса:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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