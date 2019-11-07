Tesla встановила абсолютний рекорд безпеки

Електромобілі компанії Tesla в третьому кварталі 2019 року встановили новий рекорд безпеки, виходячи з кількості аварій під час ручного управління і на автопілоті.

"У 3-му кварталі ми зареєстрували одну аварію на кожні 6,98 млн км для випадків, в яких брав участь включений автопілот. Ті, хто не використовував автопілот, але їздив з включеними активними функціями безпеки, потрапляли в одну аварію на кожні 4,35 млн км, а у тих, хто їздив без автопілота і без функцій активної безпеки, була зареєстрована одна аварія на кожні 2,93 млн км", – відзначають в компанії.

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Аналітики відзначили успіх компанії, оскільки дані за другий квартал і за аналогічний показник минулого року були істотно гіршими, і нинішні показники компанії є рекордними.

"До доповіді Tesla все ще є питання. В основному автопілот використовують на автомагістралях, де кількість аварій нижча, ніж на вулицях, де автопілот зазвичай не використовують. Якщо порівнювати рівень аварійності для транспортного засобу на шосе і на міській вулиці, результати завжди будуть відрізнятися", – зазначає аналітик Forbes Бред Темплтон.

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