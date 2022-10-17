Ілон Маск продає запах "спаленого волосся": в чому суть

Відомий підприємець Ілон Маск вирішив приміряти на себе роль парфумера, тож тепер одна з його компаній продає аромати з дуже оригінальним запахом.

Ілон Маск після своїх скандальних дописів про політику вирішив повернутись до того, що йому вдається краще. Бізнесмен ненадовго став парфумером, випустивши особливий аромат Burnt Hair (спалене волосся), який можна придбати не лише за звичайні гроші, а й за криптовалюту Dogecoin (DOGE), пише Радіо MAXIMUM.

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Аромат презентувала компанія The Boring Company, яка займається новим видом пересування, а саме Hyperloop. Але це не заважає Ілону випускати від The Boring Company кепки, вогнемети та різні оригінальні речі в обмеженій кількості.

Будь ласка, придбайте мої парфуми, щоб я міг купити Twitter. З таким іменем, як у мене, вхід до парфумерного бізнесу був неминучим – чому я взагалі відтягував це так довго? – іронічно зауважив Маск.

Відзначимо, що парфум Burnt Hair на сайті описують, як "сутність огидного бажання", а Маск називає його "найкращим ароматом на Землі". До слова, він підійде і для чоловіків, і для жінок, але чим саме пахне нове творіння Ілона поки невідомо. Зате вартість флакона складає 100 доларів.

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