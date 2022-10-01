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Маск вперше показав робота-гуманоїда Tesla Optimus у дії – відео
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Ілон Маск продовжує вражати світ винаходами своїх компаній. Цього разу він презентував прототип людиноподібного робота Optimus від Tesla. Зацініть!
Гендиректор Tesla Ілон Маск продемонстрував прототип першого робота-гуманоїда з красномовною назвою Optimus (найкращий). Відомий підприємець вже пророкує, що через 3-5 років компанія прийматиме замовлення на роботів, а за 10 років прибуток від них перевершить електрокари Tesla, пише Радіо MAXIMUM.
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Під час презентації прототип робота навіть вийшов на сцену та помахав глядачам у залі. Також в промо продемонстрували уміння Optimus, який приносить коробки, поливає рослини та допомагає на заводі Tesla.
Наша мета – зробити корисного гуманоїдного робота якомога швидше. Попереду ще чимало роботи, щоб вдосконалити та покращити Optimus, – зауважив Маск.
Планується, що роботи допомагатимуть у домашніх справах і коштуватимуть менше як 20 тисяч доларів. Звісно ж, конкретна вартість, як і дата виходу поки не оголошені.
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