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Маск вперше показав робота-гуманоїда Tesla Optimus у дії – відео

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Прототип робота-гуманоїда Optimus від Tesla - фото 1
Прототип робота-гуманоїда Optimus від Tesla

Ілон Маск продовжує вражати світ винаходами своїх компаній. Цього разу він презентував прототип людиноподібного робота Optimus від Tesla. Зацініть!

Гендиректор Tesla Ілон Маск продемонстрував прототип першого робота-гуманоїда з красномовною назвою Optimus (найкращий). Відомий підприємець вже пророкує, що через 3-5 років компанія прийматиме замовлення на роботів, а за 10 років прибуток від них перевершить електрокари Tesla, пише Радіо MAXIMUM.

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Під час презентації прототип робота навіть вийшов на сцену та помахав глядачам у залі. Також в промо продемонстрували уміння Optimus, який приносить коробки, поливає рослини та допомагає на заводі Tesla.

Наша мета – зробити корисного гуманоїдного робота якомога швидше. Попереду ще чимало роботи, щоб вдосконалити та покращити Optimus, – зауважив Маск.

Планується, що роботи допомагатимуть у домашніх справах і коштуватимуть менше як 20 тисяч доларів. Звісно ж, конкретна вартість, як і дата виходу поки не оголошені.

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