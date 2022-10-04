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Скандальний допис Маска про Крим: з чого почалось і як відповів Зеленський
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Скандальні дописи Ілона Маска про Україну у Twitter прокоментували не лише чимало відомих людей, а й Володимир Зеленський. Та креативна відповідь українського президента не залишилась без реакції.
Відомий підприємець та глава компаній SpaceX, Tesla та The Boring Company Ілон Маск активно використовує твітер, як платформу для висловлення всіх своїх думок. Та нещодавно він опублікував доволі сумнівні дописи щодо України, які викликали неабияке обговорення в мережі. Тому не дивно, що представництво нашої країни та навіть президент Володимир Зеленський не оминули увагою слова мільярдера, який з початку війни залишався на боці України, пише Радіо MAXIMUM.
Шкода, що Маск цього не прочитав: "Відчуваєш, що перебуваєш в окупації": Олександр про життя в Криму та суть росії
Все почалось з допису про те, що для досягнення миру Україна повинна залишатись у нейтралітеті, а Крим варто віддати росії. Особливо обурливою для користувачів стала фраза, що "Крим формально є частиною рф як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)".
Цілком ймовірно, що це буде кінцевим результатом. Питання тільки в тому, скільки людей загине до цього. Також варто зазначити, що можливим (хоч і малоймовірним) результатом цього конфлікту буде ядерна війна, – продовжував тему підприємець.
Але й цього Ілону здалось мало, тож він запропонував свої мільйонній аудиторії у твітері взяти участь в опитуванні.
Спробуймо так: люди, які живуть на Донбасі та у Криму, мають вирішити чи вони є частиною росії або України. Так чи ні? – відзначив Маск.
Станом на 12 годину 4 жовтня результати опитування мають такий вигляд:
На допис відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, запропонувавши єдиний правильний для українців варіант.
Маск, є краща пропозиція. 1. Україна звільняє свої території. Включно з анексованим Кримом. 2. росія проходить демілітаризацію та обов’язкову денуклеаризацію та більше не може загрожувати іншим. 3. Воєнні злочинці піддаються міжнародному трибуналу, – написав він.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба також не залишився осторонь, хоч і не називав ім'я Ілона Маска.
Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі – нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань – не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – наголосив він.
Дійшло до того, що й Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у твітері поділився опитуванням у відповідь. На запитання "Який Ілон Маск вам подобається більше" є всього два очевидні варіанти: "той, що підтримує Україну" та "той, що підтримує росію".
Врешті Ілон поділився новим дописом, яким, на його думку, мав би поставити крапку, однак ще більше розбурхав українців.
росія проводить часткову мобілізацію. Вони підуть на повну воєнну мобілізацію, якщо Крим під загрозою. Смерть з обох сторін буде жахливою.росія має утричі більшу кількість населення, ніж Україна, тому перемога України у тотальній війні малоймовірна. Якщо ви дбаєте про український народ, то шукайте мир, – написав Маск.
З початку повномасштабної війни Ілон активно підтримував Україну та навіть безплатно надавав термінали Starlink для потреб українських військових. Але це не заважало йому співчувати "великим людям росії, які не бажають війни".
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