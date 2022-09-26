Американський мінівен Dodge Caravan перетворили на дуже дивну сухопутну яхту

Найшикарніші автомобілі іноді називають яхтами на колесах. Але хтось сприйняв це дуже буквально і перетворив Dodge Caravan на щось, що дійсно нагадує катер. Дивіться, що з цього вийшло.

У США сфотографували старий Dodge Caravan, якого позбавили даху і вікон. А лобове скло замінили на вікно, яке явно скопійоване в якогось катера. Фактично, морська тема пронизує весь автомобіль, включаючи двері багажника, що є дерев'яною огорожею з рятувальним кругом та написом Land Yacht.

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Цей старий Dodge Caravan належить до четвертого покоління моделі, яке вироблялося в Північній Америці з 2000 по 2007 рік, а потім випускалося в Китаї з 2007 по 2011 рік. Крім того, схоже, що це варіант з коротшою колісною базою.

На ​​північноамериканському ринку автомобіль оснащувався одним із трьох варіантів двигунів на вибір, а саме 2,4-літровим рядним чотирициліндровим і парою шестициліндрових робочим об'ємом 3,3 і 3,8 літра.

Використовувалися лише автоматичні трансмісії, причому шестициліндровий агрегатувався з чотириступінчастою коробкою передач, а чотирициліндровий навіть із триступінчастою. Хоч би який двигун стояв під капотом сухопутної яхти, це точно не гоночна машина. Однак не виключено, що тепер під капотом стоїть якийсь інший двигун.

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