Марс стане найяскравішим об'єктом в нічному небі: коли його можна буде побачити

Червона планета стане найяскравішим об'єктом в нічному небі, досягнувши своєї опозиції 13 жовтня. Дізнайтеся, коли і як можна буде спостерігати космічне явище!

Особливо пощастить жителям Північної півкулі. Опозиція цього року, як очікується, буде особливо вражаючою через розташування Марса у небі.

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Найкращий спосіб побачити Червону планету – вийти на вулицю раннього вечора і подивитися прямо над горизонтом на сході. Якщо погода ясна, Марс буде найяскравішим об'єктом в цій області неба у вигляді виразної червонувато-помаранчевої "зірки".

Завдяки опозиції, велику частину жовтня Марс буде яскравішим в нічному небі, за будь-яке інше небесне тіло в його близькості. Опозиції Марса зазвичай відбуваються кожні 26 місяців. Оскільки Земля розташована ближче до Сонця, вона обертається навколо нього два рази приблизно за той час, який потрібен Марсу для завершення проходження однієї орбіти.

Протистояння (опозиція) – це положення небесного тіла Сонячної системи, при якому воно розташовується приблизно на продовженні лінії "Сонце – Земля". Через це його видно з Землі в протилежному Сонцю напрямку.

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