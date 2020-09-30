На Марсі знайдені озера з рідкою водою

Науковці виявили на Марсі чотири підземних озера з рідкою водою. Дослідження показали, що вони займають площу рівну одній п'ятій площі Німеччини.

Раніше вчені виявили три водойми і змогли підтвердити існування четвертої. Здійснити відкриття допомогли дані 134 спостережень, проведених космічним апаратом у період з 2012 по 2019 роки.

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"Система водойм" на планеті перебуває приблизно на глибині 800 метрів. Вона займає площу рівну близько одній п'ятій площі Німеччини. Найбільше з озер має ширину майже 30 кілометрів.

Фахівці підкреслюють, що на таких глибинах недостатньо тепла для танення льоду. Імовірно, вона перебуває у рідкому стані через вкрай високу концентрацію солей. Цей факт ставить під сумнів можливість існування у воді мікроорганізмів.

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