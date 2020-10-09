Фотограф зняв політ ракети Falcon на тлі Сонця: вражаючі кадри

У мережі з'явилися видовищні кадри польоту ракети. Запуск відбувся на мисі Канаверал у штаті Флорида.

У США фотограф Тревор Малманн зняв рідкісні кадри, на яких ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска злітає на тлі Сонця. Знімки він опублікував у Twitter і YouTube.

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Запуск відбувся 6 жовтня на мисі Канаверал в штаті Флорида. Компанія SpaceX запустила на орбіту чергову партію супутників Starlink. Супутники були доставлені на розрахункову орбіту, маршовий ступінь Falcon 9 четвертий раз сів на плавучу платформу в океані.

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