Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Новий рік 2020

Ілон Маск пообіцяв показати роботу повноцінного автопілота Tesla

  • 7
Оновлення Tesla суттєво доопрацює автопілот - фото 1
Оновлення Tesla суттєво доопрацює автопілот

Глава Tesla Ілон Макс оголосив у своєму твіттері про прийдешній вихід нової версії ПЗ для електромобілів марки. Він пообіцяв, що крім "святкового набору", що включає гру Stardew Valley, в оновленні стане доступним якесь ознайомлювальне прев'ю про роботу повноцінного автопілота Full Self-Driving.

Продуктивність FSD у 21 разів вища за нинішню технологію Nvidia, яка застосовується у моделях Tesla. Навесні цього року стало відомо, що мікрочип FSD випускатимуть на заводі Samsung у штаті Техас. Тоді ж Маск пообіцяв, що з впровадженням нової системи електромобілі бренду перетворяться на робомобілі з автопілотом п'ятого рівня.

І ще: Автопілот Tesla переплутав дитину з дорожнім конусом: відео

Поки ж електромобілі Tesla обладнані автопілотом, який здатний самостійно вести автомобіль по трасі, маневрувати, гальмувати і прискорюватися. Крім того, для автовласників доступна функція Summon. Вона дозволяє водієві дистанційно "викликати" автомобіль з парковки, якщо він розташований у радіусі 60 метрів. Машина при цьому орієнтується на GPS-сигнал телефона власника.

Ілон Маск пообіцяв показати роботу повноцінного автопілота Tesla - фото 375466

Раніше стало відомо, що Tesla випустила платне оновлення для Model 3 з двомоторною установкою: за 2 тисячі доларів можна зробити електрокар швидшим. З новою версією прошивки час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди.

Читайте також: Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 511
Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі
  • 16 грудня, 15:13
  • 540
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1963789
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт