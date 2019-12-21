Ілон Маск пообіцяв показати роботу повноцінного автопілота Tesla

Глава Tesla Ілон Макс оголосив у своєму твіттері про прийдешній вихід нової версії ПЗ для електромобілів марки. Він пообіцяв, що крім "святкового набору", що включає гру Stardew Valley, в оновленні стане доступним якесь ознайомлювальне прев'ю про роботу повноцінного автопілота Full Self-Driving.

Продуктивність FSD у 21 разів вища за нинішню технологію Nvidia, яка застосовується у моделях Tesla. Навесні цього року стало відомо, що мікрочип FSD випускатимуть на заводі Samsung у штаті Техас. Тоді ж Маск пообіцяв, що з впровадженням нової системи електромобілі бренду перетворяться на робомобілі з автопілотом п'ятого рівня.

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Поки ж електромобілі Tesla обладнані автопілотом, який здатний самостійно вести автомобіль по трасі, маневрувати, гальмувати і прискорюватися. Крім того, для автовласників доступна функція Summon. Вона дозволяє водієві дистанційно "викликати" автомобіль з парковки, якщо він розташований у радіусі 60 метрів. Машина при цьому орієнтується на GPS-сигнал телефона власника.

Раніше стало відомо, що Tesla випустила платне оновлення для Model 3 з двомоторною установкою: за 2 тисячі доларів можна зробити електрокар швидшим. З новою версією прошивки час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди.

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