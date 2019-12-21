Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck

Екстравагантний пікап Tesla Cybertruck з'явиться у продажу не раніше 2021 року, а поки можна зробити його масштабну модель з паперу. Тож, якщо ви мрієте про круту новинку від Ілона Маска, але не готові чекати, – запасіться терпінням і не забудьте про ножиці та клей ;)

Для тих, хто не бажає витрачати гроші на покупку масштабних моделей автомобілів, які можуть коштувати досить дорого, є вельми цікава ідея. Сайт під назвою FoldUpToys пропонує самостійно робити їх з паперу за допомогою нехитрих підручних засобів на кшталт ножиць і канцелярського клею.

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Моделі розроблені графічним дизайнером Алекс Гвінн, яка викладає у вільний доступ шаблони для самостійного вирізання та склеювання. Гаряча новинка у списку моделей – футуристичний пікап Tesla Cybertruck, незграбні форми якого, мабуть, найкраще підходять для складання з паперу.

Tesla Cybertruck може зібрати для себе кожен

Звичайно, паперовий Cybertruck не є точною копією повнорозмірного пікапа, але вельми точно передає деякі деталі на кшталт масивного лобового скла, великої кришки вантажного відсіку та брутальних коліс.

Щоб зробити іграшковий "Кібертрак", потрібно лише завантажити та роздрукувати шаблон, а потім вирізати папір по пунктирних лініях і нанести на потрібні місця клей.

Для досягнення найкращого результату рекомендують використовувати папір щільністю 250 грамів на квадратний метр.

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