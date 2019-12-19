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Чому варто оновити свою Tesla Model 3

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Після оновлення Tesla Model 3 розганятиметься швидше - фото 1
Після оновлення Tesla Model 3 розганятиметься швидше

Так, оновлювати тепер потрібно не лише смартфони, а й власні автомобілі. Зокрема, Tesla представила оновлення програмного забезпечення, яке сподобається власникам електрокарів. Розповідаємо, чому корисно поставити нове ПЗ на свою Tesla.

Tesla офіційно запустила оновлення для Model 3 з двомоторною установкою, після якої час розгону від 0 до 97 кілометрів на годину скоротиться з 4,4 до 3,9 секунди.

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Відвідувати дилерський центр власникам електрокара не доведеться: оновлення можна завантажити повітрям через додаток на смартфоні. Ціна опції – 2 тисячі доларів.

Раніше оновлення отримала Tesla Model S: пікова потужність електромобіля зросла на 50 кінських сил, що дозволило скоротити час заїзду на чверть милі (402 метри) з 11,8 до 10,6 секунди. За словами Ілона Маска, після оновлення Model S здатна обігнати на короткій дистанції Porsche Taycan Turbo S.

Опціональне оновлення коштує 2 тисячі доларів США - фото 375069
Опціональне оновлення коштує 2 тисячі доларів США

Що ж стосується Tesla Model 3, то у вересні цього року модель потрапила до списку найбезпечніших автомобілів за версією американського Інституту страхування безпеки на дорогах (IIHS). Під час краш-тесту електрокар отримав високий бал за всіма категоріями випробувань і став другим електромобілем в історії (після Audi e-tron), що потрапили у лідери рейтингу Top Safety Pick+.

Двомоторна повнопривідна Model 3 проїжджає на одному заряді 498 кілометрів, а максимальна швидкість складає 225 кілометрів на годину. Покупцям також доступна топова версія Performance, яка розганяється з місця до 97 кілометрів на годину за 3,5 секунди, максимальна швидкість дорівнює 249 кілометрам на годину, а запас ходу складає 499 кілометрів.

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Джерело: Motor
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