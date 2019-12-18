Автопілот Tesla переплутав дитину з дорожнім конусом: відео

Система безпілотного водіння Tesla переплутала хлопчика у яскраво-помаранчевій футболці з дорожнім конусом, що має такий же колір. Відео помилки з'явилося в YouTube на Canal Tesla Brasil.

На кадрах видно, як на екрані спочатку з'являються дитина і конус. Але Tesla вирішила, що перед ним як перешкода розташований предмет, а не дитина, одягнена в помаранчеву футболку. Потім предмет пропадає і залишається тільки хлопчик.

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Автопілот думає і, врешті-решт, вирішує, що перед ним саме дорожній конус. Дивіться на відео, як все було:

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