Ілон Макс потрапив до суду через свою заробітну плату – деталі історії

Один з акціонерів компанії вважає, що Маск отримує надто велику зарплату за свою роботу. У позові він назвав її такою, що виходить за межі розумного.

Через "зарплату" в $56 мільярдів Ілон Маск потрапив до суду, повідомляє Укравтопром.

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Суд штату Делавер заслухав аргументи щодо компенсаційного пакета Tesla Ілона Маска, який зараз оцінюється приблизно в $56 млрд і відомий як найбільша в історії плата топменеджеру. Отже, "виходить за межі розумного судження, а компанія не вимагала від генерального директора роботи в Tesla повний робочий день".



Зі свого боку адвокати Ілона Маска стверджують, що компенсаційний пакет керівнику компанії був виправданим, оскільки ніхто інший не зміг би підвищити вартість Tesla так, як це зробив Маск. Така оплата була необхідна, щоб Маск зосередився на компанії, а акціонери отримали вигоду від його лідерства, яке в десятки разів підвищило ціни на акції Tesla.

За словами адвокатів, Tesla досягла всіх 12 поставлених цілей, а вартість компанії зросла до $1 трильйона у 2021 році з $50 млрд, коли було укладено пакет.

Ілон Маск не отримує зарплату в її класичному вигляді, його платіжний пакет дозволяє купувати 1% акцій Tesla зі значною знижкою кожного разу, коли досягаються цільові та фінансові показники.

Укравтопром

Маск, який також керує ракетною компанією SpaceX, сказав суду, що розглядав платіжний пакет як спосіб реалізувати свої амбіції щодо міжпланетних подорожей.

Підготовка судового рішення займатиме, ймовірно, не один місяць.

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