Игра престолов 8 сезон 6 серия: дата выхода финала, спойлеры и трейлер

Все фанаты саги "Песнь льда и пламени" ожидают финальную серию любимого сериала. Именно 6 серия 8 сезона сериала "Игра престолов" заканчивает историю соревнования семейств за Железный трон! Смотрите трейлер последнего эпизода, а также узнайте дату выхода на Радио МАКСИМУМ!

Ночью с 19 на 20 мая появится 6 эпизод финального сезона сериала Игра Престолов.

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Как и все предыдущие серии 8 сезона, шестой эпизод появится в воскресенье в 21:00 по нью-йоркскому времени, а в Киеве в это время будет 4:00 понедельника.

Трейлер 6 серии сериала Игра престолов 2019:

СПОЙЛЕРЫ 6 СЕРИИ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ 2019

В тизере 6 серии Дейенерис выходит к бойцам – на ее стороне только безупречные и дотракийцы. Из разрушительницы оков Дейенерис превратилась в тирана. Теперь она сможет удержать власть лишь страхом.

Тириона ждет суд: он освободил Джейме, а Дейенерис больше не простит ему ошибок. Но у Тириона есть мощный союзник. Это Санса.

Время присмотреться к оружию Арьи. Королю Ночи досталось, когда она тренировалась с кинжалом, но в предыдущей серии она практиковалась в стрельбе из лука. Неужели она убьет стрелой последнего дракона?

Остановить Дейенерис должен Джон. Однажды он уже не остался в пещере с любимой. Тогда Игритт убили. В начале этого сезона Джон и Дейенерис тоже хотели спрятаться от всех, но и они упустили свой шанс.

Бран Старк уже видел тень дракона Дейенерис над Королевской Гаванью – он знал, как закончится битва и сколько людей погибнет. Значит, даже он не верит, что когда-нибудь что-то может измениться.

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