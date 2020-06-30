Xiaomi представила ультрабюджетні смартфони Redmi 9A та Redmi 9C

Якщо ви плануєте купити перший смартфон для своєї бабусі або дитини – можете сміливо звернути увагу на бюджетні новинки компанії Xiaomi. Китайці представили відразу два смартфони – Redmi 9A і Redmi 9C. Розповідаємо, чим вони особливі.

Redmi 9A

Redmi 9A отримав чипсет MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Він оснащений 6,53-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720p і краплеподібним вирізом під селфі-камеру на 5 Мп.

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На задній панелі розташована камера на 13 Мп. За автономність гаджета відповідає вбудований акумулятор на 5000 мАг.

Redmi 9C

Redmi 9C отримав чипсет MediaTek Helio G35, 2 ГБ оперативки і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Він також оснащений 6,53-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD + і краплеподібним вирізом під фронтальну камеру на 5 Мп.

На задній панелі розташовані сканер відбитків пальців і три камери: основна на 13 Мп, надширококутна на 5 Мп і датчик глибини на 2 Мп. За автономність відповідає батарея на 5000 мАг.

Обидва смартфони оснащені слотами для двох SIM-карт, підтримкою 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ІЧ-бластером і 3,5-мм аудіороз'єм.

Вартість Redmi 9A становить $ 85, а Redmi 9C обійдеться у $ 100. Новинки надійдуть у продаж у липні.

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