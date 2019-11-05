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Максимум бадьорості: ці продукти можуть замінити ранкову каву
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Ми звикли вважати, що кофеїн міститься здебільшого у каві. Але ця речовина присутня і в багатьох інших напоях і продуктах харчування. Тому, якщо кава вам не до душі – замініть її чимось смачнішим.
Дія кофеїну може мати як позитивний, так і негативний вплив на організм. З-поміж позитивного варто відзначити, те що ця речовина бадьорить, додає енергії, сприяє фізичній і мозковій активності. Але якщо переборщити з "дозуванням", то можуть з'явитися проблеми з серцево-судинною системою, дратівливість та швидка стомлюваність.
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Щоб уникнути таких проблем зі здоров'ям і завжди почуватися відмінно, варто знати, в яких продуктах міститься кофеїн, щоб контролювати його кількість у нашому організмі.
1. Крім кави, кофеїн міститься також в чаї. Причому в зеленому чаї цієї речовини значно більше, ніж у чорному. Крім того, більше кофеїну в старому листі чаю, ніж у молодому.
2. У чорному та молочному шоколаді близько 30 мг кофеїну на 100 г. Завдяки наявності цієї речовини у продукті ми відчуваємо енергію і прилив сил. Для цього достатньо з'їсти один маленький шматочок.
3. Мате – це рослина, чиє листя використовують для виготовлення чаю. У ньому теж міститься кофеїн. Дуже популярний чай мате в Південній і Центральній Америці, де і росте ця рослина. Напій має солодкий смак з гіркуватим присмаком, і він дуже корисний для травної системи.
4. Гуарана – ще одна кофеїновмісна рослина, яке виглядає як ліана, а плоди нагадують горіх фундук, всередині яких міститься чорне насіння, яке й багате на кофеїн. Дуже часто насіння гуарани використовують як лікарський засіб від головного болю.
5. Кофеїн може містяться і в пиві. Деякі сорти цього напою роблять на основі насіння гуарани або з додаванням екстракту женьшеню, де міститься кофеїн.
6. Велика кількість кофеїну в усіх енергетичних напоях. Саме тому їх не рекомендують вживати дітям. У одній баночці може міститися до 40 мг кофеїну, а в доповненні з величезною кількістю цукру, такі напої просто убивчі для травної системи. Тому від них ми рекомендуємо відмовитися взагалі!
7. Улюблений напій багатьох дітей і дорослих – какао теж входить в список продуктів з високим вмістом кофеїну. При чому, чим вищий відсоток "жирності" какао-порошку, тим більше в ньому кофеїну.
Тепер ви знаєте, що збадьоритися можна не лише з допомогою чашечки улюбленого еспресо. Головна – не переборщити та знати міру, адже зловживання кофеїном може викликати серйозніші проблеми, ніж просте безсоння. Бережіть себе та не забувайте слухати улюблені хіти на Радіо МАКСИМУМ!
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