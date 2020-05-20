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Як правильно мити полуницю: відео, яке відіб'є любов до ягоди

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Лайфхак з полуницею, який викликає нудоту - фото 1
Лайфхак з полуницею, який викликає нудоту

Мало хто не любить полуницю, адже вона вважається найсмачнішою із ягід. Однак навіть звичайне миття цього смаколика може обернутись не найприємнішими емоціями.

На платформі TikTok виявили не найприємніший лайфхак щодо миття полуниці, який здатен відбити любов до цієї ягоди на довгий час.

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Річ у тому, що дівчата не просто миють у протічній воді смаколик, а кидають його у склянку з водою і з сіллю. Чому? Це варто побачити на власні очі:

@lavender...lush

critter strawberries##fyp ##foryou ##foryoupage ##strawberrieswithbugs

♬ original sound - babyadrianne

Для цієї дівчини таке відкриття стало справжнім шоком:

@callmekristatorres

WAIT FOR IT... Still trying to think happy thoughts today. ##fyp ##foryou ##strawberrieswithbugs ##bugsinstrawberries ##rednoseday ##got2bhome

♬ original sound - callmekristatorres

Виявилось, що солона вода змушує на всіх комах виходити на поверхню ягоди. Ці личинки можуть бути нащадками дроздофілів, які поїдають фрукти та відкладають у них личинки. Вони здатні заразити людей різними паразитами та викликати дуже неприємні відчуття.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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