Ідеальний наряд для відеодзвінків під час карантину: дизайнерка придумала одяг з ковдр

Дизайнер з Латвії Санта Купча створила капсульну колекцію одягу, яка присвячена самоізоляції і спілкуванню з друзями через відеочати в період пандемії.

У колекцію входять стьобані сукні та капелюхи, що нагадують ковдри і подушки, – вони зшиті з атласу і мають м'який наповнювач. В таких речах дійсно можна лежати, сидіти або стояти де завгодно в будинку і при цьому відчувати себе ніби у ліжку.

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Речі не тільки комфортні, але й виглядають ошатно. "В ізоляції кожен день може здатися звичайним, але що, якби ми могли зробити його більш святковим? Замість того, щоб почуватися у пастці вдома, ви можете стати королевою або королем свого замку", – описує дизайнер ідею своєї колекції.

Санта Купча розповідає, що постійні розмови з друзями і по роботі в Zoom збивали її з пантелику – вона ніби перебувала десь на зустрічі, але при цьому була вдома. Їй захотілося впоратися з цим дезорієнтуючим відчуттям через одяг.

Всі матеріали для колекції вона знайшла у власному будинку, де переживала карантин: це були залишки від інших її робіт, а на набивання пішли старі ковдри. Принти на тканини вона друкувала на звичайному принтері: це фотографії її домашньої бібліотеки і календар, де дні самоізоляції закреслені зеленим маркером.

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