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Холостячка Топ-модель по-українськи

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків

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Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 1

Головний убір в холодну пору року не тільки зігріває, а й доповнює стильний образ чоловіка. І щоб залишатися в тренді, потрібно знати, які ж модні чоловічі шапки будуть актуальні у цьому сезоні. І ми підібрали моделі на будь-який вік і статус, які допоможуть розбавити однотонний зимовий гардероб.

Холоди і мороз не щадять навіть найзавзятіших модників, тому для чоловіків шапка – це в першу чергу необхідність, ніж стильний аксесуар. Проте відмітна особливість чоловічого головного убору – його практичність, комфорт і мінімальний догляд. Вони повинні максимально закривати вуха, потилицю, шию, бути м'якими, теплими і легкими.

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Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437044

Для чоловіків, які прагнуть завжди бути в тренді, буде недостатньо однієї шапки в гардеробі. Вони купують вироби на всі випадки життя – поїздки в автомобілі, далеких походів, для морозної погоди, практичні моделі для відпочинку на природі.

Звичайно, для початку потрібно обзавестися базовими варіантами. Найкраще, щоб вони були однотонними. Але на шапки з невеликими логотипами або вишивкою теж можна звернути увагу. Вибирай нейтральні відтінки: чорний, білий, сірий, глибокий синій, коричневий і бежевий. Такі аксесуари простіше вписати в гардероб, та й образів ти з ними складеш більше.

Що стосується матеріалів, то тут є кілька варіантів. Вовняні і кашемірові шапки гріють найкраще, але при цьому вони вимагають ретельного догляду. Моделі з бавовни не такі теплі: найкраще вони підійдуть для сухої осінньої погоди. Є варіанти зі штучних матеріалів (поліаміду або акрилу). У таких аксесуарах тобі точно буде тепло, але вони, на жаль, занадто швидко зношуються.

Щоб полегшити тобі пошуки ідеальної базової шапки на цей сезон, ми зібрали 15 стильних моделей:

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437029

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437030

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437031

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437032

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437033

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437034

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437035

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437036

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437037

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437038

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437039

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437040

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437041

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437042

Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків - фото 437043

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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