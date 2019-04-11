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Ідеальний лайфхак: відео з трубою для посадки картоплі підірвало мережу

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Ідеальний лайфхак: відео з трубою для посадки картоплі підірвало мережу - фото 1

У мережі набирає популярність відео, опубліковане жителем села Довге в Тернопільській області Андрієм Кубою, на якому той презентує свою розробку за посадки картоплі. За два дні відео набрало понад півмільйона переглядів.

Тернополянин продемонстрував трубу з пластикових пляшок для легкої посадки картоплі, чим викликав шквал коментарів у соцмережі. Чоловік на відео розповідає, що завдяки його винаходу під час традиційної процедури не потрібно нахилятися, що допомагає уникнути болю в спині.

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Як видно на ролику, люди кидають коренеплід в пластикову трубу, інший кінець якої поміщають прямо в ямку, завдяки чому картопля потрапляє точно в ціль, і не потрібно гнути спину.

"Мені кілька разів доводилося садити картоплю, після чого спину не розігнути. Спрацював захисний режим і я придумав цей винахід. Може, з боку це виглядає смішно, але сміється той, хто сміється останній", – написав автор винаходу в коментарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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