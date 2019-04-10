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Квест на виживання: анонімний мільйонер влаштовує реальні "Голодні ігри"

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Мільйонер влаштовує квест на виживання - фото 1
Мільйонер влаштовує квест на виживання / kg-portal

Анонімний багач шукає команду для організації королівської битви в реальному житті. Провести реальний квест на виживання планується на приватному острові. Переможець отримає 100 тисяч фунтів.

Звичайно, влаштовувати справжні "Голодні ігри" з реальною зброєю ніхто не збирається. Замість цього охочих взяти участь у такій атракції спорядять страйкбольними гвинтівками і сенсорною бронею для відстежування влучень.

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Переможець отримає 100 тис фунтів стерлінгів - фото 320324
Переможець отримає 100 тис фунтів стерлінгів

"Битва" розтягнеться на три дні – по 12 годин на день. Решту часу учасники можуть відпочивати в таборах. Для кемпінгу гравцям буде надано спеціальне обладнання. На острові також буде присутній медичний персонал на випадок непередбачених обставин.

Один із сотні учасників, який "виживе", отримає джекпот у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів. У свою чергу організатори, яких зараз шукає анонім, отримають 45 тисяч фунтів. У разі успіху організатор планує проводити подібні заходи на щорічній основі.

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Джерело: ign
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