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Квест на виживання: анонімний мільйонер влаштовує реальні "Голодні ігри"
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Анонімний багач шукає команду для організації королівської битви в реальному житті. Провести реальний квест на виживання планується на приватному острові. Переможець отримає 100 тисяч фунтів.
Звичайно, влаштовувати справжні "Голодні ігри" з реальною зброєю ніхто не збирається. Замість цього охочих взяти участь у такій атракції спорядять страйкбольними гвинтівками і сенсорною бронею для відстежування влучень.
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"Битва" розтягнеться на три дні – по 12 годин на день. Решту часу учасники можуть відпочивати в таборах. Для кемпінгу гравцям буде надано спеціальне обладнання. На острові також буде присутній медичний персонал на випадок непередбачених обставин.
Один із сотні учасників, який "виживе", отримає джекпот у розмірі 100 тисяч фунтів стерлінгів. У свою чергу організатори, яких зараз шукає анонім, отримають 45 тисяч фунтів. У разі успіху організатор планує проводити подібні заходи на щорічній основі.
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