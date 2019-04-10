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Стиль собачки: нардепів застукали за кумедним заняттям у Верховній Раді

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Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили кумедні селфі - фото 1
Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили кумедні селфі / censor

Народні депутати Олексій Рябчин і Сергій Євтушок робили незвичайні селфі у залі Верховної Ради. Відбувалося це 10 квітня в самий розпал робочого дня, поки парламентарії розглядали поправки до "мовного закону".

Як повідомляється, народним обранцям з ВО "Батьківщина" мабуть, стало нудно і вони вирішили трохи розважитися. При цьому, відзначає видання, в середині робочого дня в секторі "бютівців" були присутні лише двоє з 18 зареєстрованих соратників Юлії Тимошенко.

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Поки їхні колеги були відсутні в залі, Рябчин і Євтушок вирішили зробити кумедні селфі з накладною "маскою" у вигляді собак.

Народні депутати розважалися знімками - фото 320349
Народні депутати розважалися знімками
Стиль собачки: нардепів застукали за кумедним заняттям у Верховній Раді - фото 320348
Стиль собачки: нардепів застукали за кумедним заняттям у Верховній Раді - фото 320347

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Джерело: censor
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