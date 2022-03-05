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Ідеальний для "тривожної валізки": рецепт тонкого лаваша від Ярославського
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До вашої уваги рецепт тонкого лаваша від шеф-кухаря Володимира Ярославського. Приготуйте його та візьміть з собою у "тривожну валізку", коли вирушатимете у сховище.
Рецепт приготування тонкого лаваша простий, а інгредієнти можна знайти у кожній оселі. Найцінніше те, що зберігати його можна в холодильнику до 6 діб. Ідеальна основа на ті випадки, якщо потрібно буде швидко приготувати щось у сховищі.
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Рецепт приготування тонкого лаваша
Інгредієнти:
- 480 грамів борошна
- 100 грамів окропу
- 200 грамів теплої води
- 8 грамів солі (1 чайна ложка з гіркою)
- 20 грамів рослинної олії
- борошно на підпил
Також знадобляться:
- 2 кухонні рушники
- пательня діаметром 26 сантиметрів
- качалка
Тонкий лаваш може стати основою закусок
Спосіб приготування:
- Просіюємо борошно та додаємо до нього сіль, перемішуємо все і вливаємо 100 грамів окропу. Замішуємо тісто дерев'яною лопаткою. Коли борошно трішки візьме води, додаємо другу частину води та рослинну олію.
- Замішуємо тісто і вимішуємо його ще хвилин 5, щоб воно стало гладеньким та відставляємо його на 30 хвилин "відпочити".
- Розділяємо тісто на 12 – 14 шматочків. Формуємо з нього кульки та накриваємо їх рушником, щоб вони не обвітрювались.
- Розкачуємо на невеликій кількості борошна досить тоненько. Зазвичай тісто намотують на качалку і таким чином роблять листки тіста тоншими.
- Підготовлюю 2 злегка вологі рушники. Пательню розігріваємо на середньому вогні (краще брати з товстим дном)
- На суху пательню кладемо лаваш і швиденько через 15 секунд перегортаємо та знову тримаємо ще 15 секунд і потім перегортаємо – виходить з кожного боку 2 рази.
- Потрібно отримати маленькі підсмажені пухирці.
- Готовий лаваш знімають на вологий рушник, трохи збризкують його водою і накривають іншим вологим рушником.
Зберігають лаваш у холодильнику, загорнутий у подвійний рушник, збризнутий водою у пакеті, до 6 діб.
Раніше ми розповідали, як приготувати паляницю. Її рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Особливість цієї паляниці полягає в тому, що вона складається усього з 4 інгредієнтів.
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