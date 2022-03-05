Ідеальний для "тривожної валізки": рецепт тонкого лаваша від Ярославського

До вашої уваги рецепт тонкого лаваша від шеф-кухаря Володимира Ярославського. Приготуйте його та візьміть з собою у "тривожну валізку", коли вирушатимете у сховище.

Рецепт приготування тонкого лаваша простий, а інгредієнти можна знайти у кожній оселі. Найцінніше те, що зберігати його можна в холодильнику до 6 діб. Ідеальна основа на ті випадки, якщо потрібно буде швидко приготувати щось у сховищі.

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Рецепт приготування тонкого лаваша

Інгредієнти:

480 грамів борошна

100 грамів окропу

200 грамів теплої води

8 грамів солі (1 чайна ложка з гіркою)

20 грамів рослинної олії

борошно на підпил

Також знадобляться:

2 кухонні рушники

пательня діаметром 26 сантиметрів

качалка



Тонкий лаваш може стати основою закусок

Спосіб приготування:

Просіюємо борошно та додаємо до нього сіль, перемішуємо все і вливаємо 100 грамів окропу. Замішуємо тісто дерев'яною лопаткою. Коли борошно трішки візьме води, додаємо другу частину води та рослинну олію. Замішуємо тісто і вимішуємо його ще хвилин 5, щоб воно стало гладеньким та відставляємо його на 30 хвилин "відпочити". Розділяємо тісто на 12 – 14 шматочків. Формуємо з нього кульки та накриваємо їх рушником, щоб вони не обвітрювались. Розкачуємо на невеликій кількості борошна досить тоненько. Зазвичай тісто намотують на качалку і таким чином роблять листки тіста тоншими. Підготовлюю 2 злегка вологі рушники. Пательню розігріваємо на середньому вогні (краще брати з товстим дном) На суху пательню кладемо лаваш і швиденько через 15 секунд перегортаємо та знову тримаємо ще 15 секунд і потім перегортаємо – виходить з кожного боку 2 рази. Потрібно отримати маленькі підсмажені пухирці. Готовий лаваш знімають на вологий рушник, трохи збризкують його водою і накривають іншим вологим рушником.

Зберігають лаваш у холодильнику, загорнутий у подвійний рушник, збризнутий водою у пакеті, до 6 діб.

Раніше ми розповідали, як приготувати паляницю. Її рецептом поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Особливість цієї паляниці полягає в тому, що вона складається усього з 4 інгредієнтів.

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