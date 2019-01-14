Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото

Архітектори звели сучасний будинок у литовському місті для тих, хто не любить чужої уваги.

Архітектура студія G.Natkevicius & Partners створила панорамний приватний дім для тих, хто обожнює природу та відкритий простір, однак не у захваті від чужих поглядів. Сучасне помешкання з'явилось у литовському місті Каунас, яке доволі популярне серед туристів, адже воно оточене старовинними замками.

І ще: Церква та мер Рима сваряться через монети у фонтані Треві

Але архітекторам все одно вдалось перетворити ділянку поблизу лісу біля затопленого кар'єру в ідеальний будинок для сучасної родини. До слова, поряд також чимало помешкань, але ніхто не може побачити, що всередині цього сучасного дому.

Джерело всіх фото: Leonas Garbačiauskas

Читайте також: В Індії побудували рекордно великий будинок незвичайної форми