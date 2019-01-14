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Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото

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Дім для інтровертів у Литві - фото 1
Дім для інтровертів у Литві / Leonas Garbačiauskas

Архітектори звели сучасний будинок у литовському місті для тих, хто не любить чужої уваги.

Архітектура студія G.Natkevicius & Partners створила панорамний приватний дім для тих, хто обожнює природу та відкритий простір, однак не у захваті від чужих поглядів. Сучасне помешкання з'явилось у литовському місті Каунас, яке доволі популярне серед туристів, адже воно оточене старовинними замками.

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Але архітекторам все одно вдалось перетворити ділянку поблизу лісу біля затопленого кар'єру в ідеальний будинок для сучасної родини. До слова, поряд також чимало помешкань, але ніхто не може побачити, що всередині цього сучасного дому.

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301156

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301157

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301158

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301159

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301160

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301161

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301162

Ідеальний дім у Литві для тих, хто любить усамітнитись: фото - фото 301163

Джерело всіх фото: Leonas Garbačiauskas

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Джерело: realt.onliner.by
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