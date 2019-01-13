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В Індії побудували рекордно великий будинок незвичайної форми

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В Індії з'явився новий Шива-лінгам - фото 1
В Індії з'явився новий Шива-лінгам / indiatimes

На південному заході Індії відкрили вельми незвичайну для представників західної культури будівлю – Шива-лінгам, який вже внесли у місцеву "Книгу рекордів" як найвищий будинок в країні.

Висота відкритого у знаменитому храмі Махешвара Шрі Шівапарваті (штат Трівандрум) лінгама становить 34 метри, а являє він собою восьмиповерховий будинок, на першому поверсі якого послідовники індуїзму можуть молитися. Решта ж представляють різні енергетичні центри людини.

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Рекордний Шива-лінгам в Індії - фото 300919
Рекордний Шива-лінгам в Індії

Будівництво пам'ятки тривало шість років. Такі конструкції виконуються у фалічній формі, символізуючи чоловічу силу бога Шиви, також зображуючи світову вісь, що символізує нескінченну творчу міць вищих сил всесвіту.

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Джерело: indianexpress
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