5 вправ для тих, у кого болять суглоби

Фізичні вправи можуть зменшити вираженість болю і скутість в колінах, що викликано артритом, а також поліпшити рухливість і гнучкість цього суглоба.

Вправи для ніг (стоячи). Мета: зміцнення м'язів стегон і сідниць. Підйоми ніг дозволяють поліпшити баланс, знизити навантаження на коліна за допомогою зміцнення м'язів. Стоячи біля стіни, підніміть ногу в сторону, не повертаючи носок в сторону і тримаючи великий палець ноги спрямованим вперед. Опустіть ногу вниз. Повторіть 15-20 разів на кожну ногу, пише gymbeam.

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Вправи для ніг (сидячи і стоячи). Рухи, що повторюються мають важливе значення для поліпшення діапазону рухів коліна і ноги. Сядьте на стілець прямо, ноги мають бути на підлозі. Схрестіть руки на грудях. Повільно піднімайтеся вгору поки не встанете повністю, а потім знову сядьте.

Згинання ніг (стоячи). Ця вправа чудово підходить для зміцнення м'язів ніг і зменшення скутості коліна. Встаньте прямо. Підніміть ногу від підлоги і зігніть в коліні, наближаючи п'яти до сідниць. Утримуйте протягом декількох секунд, потім опустіть вниз. Коліна мають бути вирівняні, а постава пряма.

Веломобіль, велоспорт. Мета: м'язи всієї ноги. Для такого тренування необхідний лежачий велосипед. Саме такий вид велосипеда дозволяє зменшити навантаження на коліна.

Плавання. Плавання вважається чудовим навантаженням в будь-якому віці. Багато пацієнтів з артритом відвідують басейн, що дозволяє зміцнити м'язи і суглоби і не викликає больових відчуттів.

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