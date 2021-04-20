Філе риби з овочами: рецепт ідеального обіду за 30 хвилин

Стиглий авокадо, молода спаржа і ніжне філе білої риби – найпростіший набір продуктів, з яких можна приготувати за 30 хвилин ідеальний ресторанний обід у себе на кухні. Зберігайте рецепт до своєї колекції.

Простим та швидким рецептом "нідерландського авокадо" поділився англійська кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер. Чоловік опублікував відео з інструкцією приготування на своєму каналі в YouTube.

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Інгредієнти

1 пучок товстої спаржі (350 г);

150 г філе білої риби без шкіри;

2 зелених цибулі;

1 лимон;

Червоний винний оцет;

Пів пучка естрагону (10 г);

1 стиглий авокадо;

1 велике яйце;

Оливкова олія.

Спосіб приготування

Налийте у велику сковороду близько 1 см холодної води. Відріжте від спаржі дерев'янисті кінчики і відправте її в сковороду, наверх покладіть філе риби. Поставте на сильний вогонь, накрийте кришкою і готуйте на пару 5 хвилин або поки риба не просмажиться. Тим часом подрібніть зелену цибулю підсмажте її на великому вогні. Додайте сік половини лимона, 1 чайну ложку червоного винного оцту, щіпку морської солі, чорного перцю і 100 мл води. Доведіть до кипіння. Листя гілочки естрагону переблендеруйте, до нього додайте м'якоть авокадо і яєчний жовток. Після цього гарячу суміш цибулі також додайте у блендер, збийте до однорідної маси і приправте до смаку. Дуже дрібно наріжте білки зеленої цибулі і змішайте з рештою листям естрагону.

Олівер радить подавати рибу і спаржу з голландським авокадо з дрібкою естрагону і зеленої цибулі. Можна трохи скропити оливковою олією.

Смачного!

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