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Філе риби з овочами: рецепт ідеального обіду за 30 хвилин
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Стиглий авокадо, молода спаржа і ніжне філе білої риби – найпростіший набір продуктів, з яких можна приготувати за 30 хвилин ідеальний ресторанний обід у себе на кухні. Зберігайте рецепт до своєї колекції.
Простим та швидким рецептом "нідерландського авокадо" поділився англійська кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер. Чоловік опублікував відео з інструкцією приготування на своєму каналі в YouTube.
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Інгредієнти
- 1 пучок товстої спаржі (350 г);
- 150 г філе білої риби без шкіри;
- 2 зелених цибулі;
- 1 лимон;
- Червоний винний оцет;
- Пів пучка естрагону (10 г);
- 1 стиглий авокадо;
- 1 велике яйце;
- Оливкова олія.
Спосіб приготування
- Налийте у велику сковороду близько 1 см холодної води.
- Відріжте від спаржі дерев'янисті кінчики і відправте її в сковороду, наверх покладіть філе риби.
- Поставте на сильний вогонь, накрийте кришкою і готуйте на пару 5 хвилин або поки риба не просмажиться.
- Тим часом подрібніть зелену цибулю підсмажте її на великому вогні.
- Додайте сік половини лимона, 1 чайну ложку червоного винного оцту, щіпку морської солі, чорного перцю і 100 мл води. Доведіть до кипіння.
- Листя гілочки естрагону переблендеруйте, до нього додайте м'якоть авокадо і яєчний жовток.
- Після цього гарячу суміш цибулі також додайте у блендер, збийте до однорідної маси і приправте до смаку.
- Дуже дрібно наріжте білки зеленої цибулі і змішайте з рештою листям естрагону.
Олівер радить подавати рибу і спаржу з голландським авокадо з дрібкою естрагону і зеленої цибулі. Можна трохи скропити оливковою олією.
Смачного!
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