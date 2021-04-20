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Філе риби з овочами: рецепт ідеального обіду за 30 хвилин

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Філе риби з овочами - фото 1
Філе риби з овочами

Стиглий авокадо, молода спаржа і ніжне філе білої риби – найпростіший набір продуктів, з яких можна приготувати за 30 хвилин ідеальний ресторанний обід у себе на кухні. Зберігайте рецепт до своєї колекції.

Простим та швидким рецептом "нідерландського авокадо" поділився англійська кухар, ресторатор, телеведучий та популяризатор домашньої кулінарії Джеймі Олівер. Чоловік опублікував відео з інструкцією приготування на своєму каналі в YouTube.

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Інгредієнти

  • 1 пучок товстої спаржі (350 г);
  • 150 г філе білої риби без шкіри;
  • 2 зелених цибулі;
  • 1 лимон;
  • Червоний винний оцет;
  • Пів пучка естрагону (10 г);
  • 1 стиглий авокадо;
  • 1 велике яйце;
  • Оливкова олія.

Спосіб приготування

  1. Налийте у велику сковороду близько 1 см холодної води.
  2. Відріжте від спаржі дерев'янисті кінчики і відправте її в сковороду, наверх покладіть філе риби.
  3. Поставте на сильний вогонь, накрийте кришкою і готуйте на пару 5 хвилин або поки риба не просмажиться.
  4. Тим часом подрібніть зелену цибулю підсмажте її на великому вогні.
  5. Додайте сік половини лимона, 1 чайну ложку червоного винного оцту, щіпку морської солі, чорного перцю і 100 мл води. Доведіть до кипіння.
  6. Листя гілочки естрагону переблендеруйте, до нього додайте м'якоть авокадо і яєчний жовток.
  7. Після цього гарячу суміш цибулі також додайте у блендер, збийте до однорідної маси і приправте до смаку.
  8. Дуже дрібно наріжте білки зеленої цибулі і змішайте з рештою листям естрагону.

Олівер радить подавати рибу і спаржу з голландським авокадо з дрібкою естрагону і зеленої цибулі. Можна трохи скропити оливковою олією.

Смачного!

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