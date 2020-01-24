І смішно, і реально: епічні фото зі спільного життя, які дратують кожного

Сімейне життя має чимало переваг, але у кожного є хоча б один малесенький недолік, який з роками помічається все частіше. Користувачі поділились епічними фото моментів спільних буднів, які дратують їх найбільше. І однодумців виявилось чимало!

Рано чи пізно цукерково-квітковий період завершується, і пара знайомиться ближче з не завжди милими звичками кожного з партнерів. І далеко не всім вдається впоратись з емоції та роздратуванням.

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Зате в мережі знайшли підхід, які полегшити моральні страждання, і діляться фото звичок своїх половинок, які їй найбільше бісять. Від десятків баночок з шампунями у ванній, більшість з яких пусті, до забутих пляшок від води, розкиданого посуду та відкритих усіх пачок з печивом – це знайомо майже кожному. Не варто забувати і про просто погано закриті пляшки і банки, а також залишені будь-де мокрі рушники. А що бісить вас?

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