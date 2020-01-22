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Круто чи кримінально? Лайфхак, як мандрувати з книжками здивував мережу

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Лайфхак з книжками, який підійде не кожному - фото 1
Лайфхак з книжками, який підійде не кожному

Письменник поділився таємницею, як подорожує з великими книжками, і тепер у мережі не знають, як правильно реагувати. А по який бік барикад ви?

Кожен знає, що мандрувати з книжками доволі складно і незручно, адже вони бувають надто об'ємні та можуть займати забагато місця. Однак британський письменник Алекс Крістофі вигадав лайфхак, як не відмовлятись від читання у подорожах. Про це він розповів (і показав) на своєму профілі в соцмережі Twitter.

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Щоправда, книголюби сприйняли таку пораду не однозначно. Хтось навіть зазначив, що за таке можна посадити за ґрати. І справді, лайфхак не для слабкодухих і не для шалених фанатів книжок. Чому? Дивіться самі:

"Вчора мій колега назвав мене "убивцею книг", бо я розрізаю великі книжки навпіл, щоб зробити їх більш портативними. Хтось ще так робить? Чи лише я?".

І поки людям бракувало слів, щоб описати свою реакцію, з'явились і однодумці Алекса, які теж частенько "рубають" книжки, щоб зекономити місце в сумках. А як вам такий лайфхак? Діліться у коментарях.

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Джерело: medialeaks
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