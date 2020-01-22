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Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання

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Дивне упакування у магазинах

Питання екології сьогодні підіймається доволі часто, тому чимало маркетів відмовились від традиційних пакувань та пропонують носити з собою екоторбинки чи багаторазові пакети для овочів та фруктів. Однак все ще залишають заклади, де рівень запакованості викликає сміх і обурення.

Поки Грета Тунберг (до якої доволі неоднозначно ставляться у мережі) вкотре перепливає від однієї країни до іншої, щоб завдати меншої шкоди довкіллю, то креативні працівники маркетів забувають про шкоду пластику. Так з'являються епічні пакунки з кількома виноградинками, шматочками лаймів, яблуками, готовою картоплею чи чимось іншим. У будь-якому випадку кількість та вигляд продукції спершу вражає, тоді викликає сміх і насамкінець – щире здивування, що сьогодні все ще дозволяють собі такі безглузді та непотрібні дії, що шкодять екології.

І ще: Перевірте себе: як ваш гардероб впливає на екологію

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Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381388

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Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381392

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381393

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381394

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381395

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381396

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381397

Епічне пакування продуктів в магазинах, яке викликає питання - фото 381398

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Читайте також: Німецька компанія створила чашки з кавових відходів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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