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Hyundai вдвічі зменшить кількість моделей з ДВЗ

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Hyundai - фото 1
Hyundai / insideevs

Компанія Hyundai оголосила про плани вдвічі скоротити кількість моделей з бензиновими і дизельними двигунами. Таке рішення націлене на збільшення інвестицій в розвиток електричного транспорту.

У планах корейського концерну (Hyundai, Kia, Genesis і Ioniq) вдвічі скоротити кількість моделей з ДВЗ. Крім того, компанія відмовиться від виробництва нових бензинових і дизельних агрегатів, а також згорне всі науково-дослідні роботи в цьому напрямку, пише reuters.

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Це рішення вже погодило вище керівництво Hyundai Motor. Пріоритетом концерну стане розвиток електричних силових установок і модернізація акумуляторних батарей для збільшення запасу ходу електромобілів. Крім цього, Hyundai продовжить розвивати напрямок водневих паливних елементів. У планах компанії до 2025 року налагодити випуск до мільйона електромобілів на рік.

Зараз група компаній Hyundai входить в ТОП-10 компаній з найширшими лінійками ДВЗ і трансмісій для них. Тому поки основними ринками для паливних агрегатів залишаться країни, що розвиваються.

Hyundai вдвічі зменшить кількість моделей з ДВЗ - фото 461275

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