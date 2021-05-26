Цей шкільний автобус переобладнали і вигідно пустили з молотка

На аукціоні Mecum продали шкільний автобус Dodge Power Wagon 1948 року за 60 500 доларів. Настільки високу ціну можна пояснити технічними доробками транспортного засобу.

На те, що транспортний засіб піддали доопрацюванням натякають бампери, а також колеса іншого дизайну. Про це пише mecum.

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Головні модифікації криються в технічному оснащенні автобуса. Автор тюнінгу Алан Ваневенховен зумів встановити під капот шкільного Dodge 6.2-літровий Hellcat V8, стандартна віддача якого становить близько 800 кінських сил. Крім того, фахівець обладнав автобус автоматичною трансмісією, роздавальною коробкою передач, а також посиленими дисковими гальмами.

Попри серйозні технічні модифікації інтер'єр шкільного автобуса не може вразити комфортом. Водійське сидіння і лавки пасажирського відсіку виконані з металу без будь-якої обшивки.

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