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Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається

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Електросамокат буде йти у комплекті з автомобілями Hyundai - фото 1
Електросамокат буде йти у комплекті з автомобілями Hyundai

Південнокорейський автовиробник Hyundai представив електричний самокат, побудований на базі прототипу 2017 року. Виробник планує штатно встановлювати самокат у свої нові моделі, щоб "максимально спростити життя клієнтів і зробити його зручнішим".

Модель оснастили приводом на задні колеса, літієвою батареєю з запасом енергії 10,5 ампер-години. Завдяки такій силовій установці, власник може проїхати до 20 кілометрів без підзарядки. Максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину.

До теми: Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат

Важить електросамокат 7,7 кілограма. Він оснащений системою потрійного складання, що робить його досить портативним. Крім того, виробник додав самокату цифровий дисплей, на якому відображається стан батареї та швидкість руху.

Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається - фото 350495

Надалі виробник хоче дооснастити електросамокат системою рекуперації енергії, що дозволить йому заповнювати заряд при гальмуванні та проїжджати більше на одній зарядці. За попередніми оцінками, це допоможе збільшити запас ходу приблизно на 10 відсотків.

Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається - фото 350496

На початку серпня свій електросамокат представив німецький виробник Audi. Модель e-tron Scooter отримала риси одночасно від класичного скутера і від скейтборду: він виглядає, як самокат, але керувати ним можна однією рукою. Запас ходу такий же, як у південнокорейського конкурента – 20 кілометрів, а зарядити його можна навіть від звичайної розетки, встановленої в автомобілі.

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Джерело: Motor
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