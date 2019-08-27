Hyundai показала електросамокат, який вам однозначно сподобається

Електросамокат буде йти у комплекті з автомобілями Hyundai

Південнокорейський автовиробник Hyundai представив електричний самокат, побудований на базі прототипу 2017 року. Виробник планує штатно встановлювати самокат у свої нові моделі, щоб "максимально спростити життя клієнтів і зробити його зручнішим".

Модель оснастили приводом на задні колеса, літієвою батареєю з запасом енергії 10,5 ампер-години. Завдяки такій силовій установці, власник може проїхати до 20 кілометрів без підзарядки. Максимальна швидкість – 20 кілометрів на годину.

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Важить електросамокат 7,7 кілограма. Він оснащений системою потрійного складання, що робить його досить портативним. Крім того, виробник додав самокату цифровий дисплей, на якому відображається стан батареї та швидкість руху.

Надалі виробник хоче дооснастити електросамокат системою рекуперації енергії, що дозволить йому заповнювати заряд при гальмуванні та проїжджати більше на одній зарядці. За попередніми оцінками, це допоможе збільшити запас ходу приблизно на 10 відсотків.

На початку серпня свій електросамокат представив німецький виробник Audi. Модель e-tron Scooter отримала риси одночасно від класичного скутера і від скейтборду: він виглядає, як самокат, але керувати ним можна однією рукою. Запас ходу такий же, як у південнокорейського конкурента – 20 кілометрів, а зарядити його можна навіть від звичайної розетки, встановленої в автомобілі.

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