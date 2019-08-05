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Audi готує приємний подарунок для всіх покупців новенького кросовера e-tron
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Компанія Audi розробила електричний самокат e-tron Scooter. Покупцям він буде доступний за ціною близько 2200 доларів, але майбутнім власникам кросовера e-tron скутер дістанеться безкоштовно.
За словами авторів проекту, новий електричний скутер – щось середнє між звичайним самокатом і скейтбордом. Важить e-tron Scooter усього 12 кілограмів, а керувати ним можна однією рукою.
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У кермі встановлена акумуляторна батарея, яка на одному заряді дозволяє проїжджати до 20 кілометрів. Максимальна швидкість скутера – 20 кілометрів на годину. За словами представників компанії, заряджати його можна навіть від розетки, вбудованої у багажник автомобіля.
Запуск виробництва новинки запланований на 2020 рік. Для покупців він буде доступний за ціною близько 2200 доларів. Однак покупці електричного кросовера Audi e-tron отримають самокат у подарунок.
Кросовер Audi e-tron офіційно представили восени минулого року. Автомобіль укомплектували двома електромоторами сумарною потужністю 360 кінських сил, які в режимі overboost здатні видавати 408 сил. Також новинку оснастили електричним повним приводом і системою рекуперації енергії: до перевантаження в -0,3g автомобіль накопичує енергію без використання звичайної гальмівної системи. Це забезпечує йому до 30 відсотків запасу ходу.
На початку серпня цього року виробник також показав початкову версію кросовера e-tron з індексом 50 quattro. Вона отримала акумулятор меншої місткості – 71 кіловат-годину проти 95 у 55 quattro. Також знизили сумарну потужність електромоторів до 313 кінських сил, максимальну швидкість до 190 кілометрів на годину і запас ходу на 112 кілометрів. Як саме це відіб'ється на ціні кросовера, поки невідомо, але він точно буде дешевшим за поточну версію, яка доступна за ціною від 83 350 євро.
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