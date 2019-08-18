Segway анонсувала електросамокат з автопілотом

Електроавтомобілі все частіше обладнують автопілотом – тепер же черга дійшла і до самокатів. Бренд Segway, що належить китайській компанії Ninebot, анонсував KickScooter T60 – триколісний електросамокат з функціями штучного інтелекту.

Розумний транспорт здатний самостійно знаходити найближчу зарядну станцію і "вставати на заправку", коли не використовується.

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Очікується, що цільовою аудиторією новинки стануть компанії, що займаються орендою електротранспорту. Зараз їм доводиться або стимулювати користувача припинити поїздку до того, як акумулятор розрядиться, або відправляти кур'єрів за вже розрядженими скутерами.

З чуток, закупівлею новинок зацікавилася компанія Uber – попри високу вартість, в перспективі транспорт з функціями самостійного повернення та самостійної зарядки може заощадити перевізнику значну суму.

За заявою виробника, у продаж новинка надійде в наступному році за ціною близько $ 1420. Відповідно до публікації видання Reuters, торік продали близько 1,6 мільйона електросамокатів бренду Segway.

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