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Segway анонсувала електросамокат з автопілотом

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Самокат самостійно повертатиметься на зарядку - фото 1
Самокат самостійно повертатиметься на зарядку

Електроавтомобілі все частіше обладнують автопілотом – тепер же черга дійшла і до самокатів. Бренд Segway, що належить китайській компанії Ninebot, анонсував KickScooter T60 – триколісний електросамокат з функціями штучного інтелекту.

Розумний транспорт здатний самостійно знаходити найближчу зарядну станцію і "вставати на заправку", коли не використовується.

І ще: Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат

Очікується, що цільовою аудиторією новинки стануть компанії, що займаються орендою електротранспорту. Зараз їм доводиться або стимулювати користувача припинити поїздку до того, як акумулятор розрядиться, або відправляти кур'єрів за вже розрядженими скутерами.

З чуток, закупівлею новинок зацікавилася компанія Uber – попри високу вартість, в перспективі транспорт з функціями самостійного повернення та самостійної зарядки може заощадити перевізнику значну суму.

Segway анонсувала електросамокат з автопілотом - фото 348415

За заявою виробника, у продаж новинка надійде в наступному році за ціною близько $ 1420. Відповідно до публікації видання Reuters, торік продали близько 1,6 мільйона електросамокатів бренду Segway.

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Джерело: Reuters
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