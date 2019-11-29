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Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки

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Hyundai Nexo на одному заряді проїхав 778 км - фото 1
Hyundai Nexo на одному заряді проїхав 778 км

Швейцарський повітроплавець Бертран Піккар встановив рекорд з дальності пробігу для водневих машин. За кермом серійного кросовера Hyundai Nexo він без дозаправки проїхав 778 кілометрів. Остаточний запас ходу після зупинки склав 49 км.

25 листопада Піккар виїхав з водневої заправної станції FaHyence у місті Сарргемін, Франція. Наступного дня фінішував біля Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

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Цим досягненням ми показали, що чистим технологіям більше не потрібні експериментальні прототипи для встановлення рекордів, – прокоментував Піккар. – Починається нова ера високої продуктивності, орієнтованої на захист довкілля середовища.

Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки - фото 371089

За час подорожі до Піккара приєдналося кілька відомих людей. У пасажирському сидінні Nexо встигли посидіти принц Монако Альберт II, міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, великий герцог Люксембургу Анрі та президент групи з дослідження перспектив використання водню Мішель Делпон.

Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки - фото 371091

Тяговий електромотор Hyundai Nexo розвиває 163 кінських сили і 394 Нм крутного моменту. У балонах зберігається 6,35 кілограма водню. Джерелом струму служать і паливні елементи, і тягова батарея. Паспортний запас ходу по циклу WLTP – 666 кілометрів. При цьому заправка займає всього п'ять хвилин.

Hyundai на водні побив світовий рекорд: майже 800 кілометрів без заправки - фото 371090

Завдяки тому, що Nexo не виділяє ніяких шкідливих речовин, за час пробігу вдалося "заощадити" 111,2 кілограма вуглекислого газу. Стільки в середньому викидає автомобіль такого ж класу зі звичайним ДВЗ.

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Джерело: Motor
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