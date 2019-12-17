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Hyundai Kona став першим електрокаром, який підкорив Еверест

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Hyundai виїхав на висоту понад 5 км - фото 1
Hyundai виїхав на висоту понад 5 км

Електричний кросовер Hyundai Kona індійської збірки став першим автомобілем з нульовим рівнем викидів, який підкорив Еверест. Фінальна точка маршруту – так званий північний базовий табір гори – розташований на висоті 5150 метрів над рівнем моря.

Заїзд проходив під гаслом Mission-Emission Impossible – таким чином марка підкреслила складність установки рекорду для автомобіля на акумуляторах (emission перекладається з англійської як "викиди").

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Це перше авто з нульовим рівнем викидів, яке підкорило Еверест - фото 374599
Це перше авто з нульовим рівнем викидів, яке підкорило Еверест

За кермом кросовера сидів досвідчений альпініст Аджіт Баджадж. У 2006 році він став першим громадянином Індії, який зумів підкорити Північний полюс і встановити там прапор країни. Він подолав близько 700 кілометрів, щоб дістатися до базового табору Евересту, де перепади температур досягають 12 градусів за Цельсієм.

Три роки тому до базового табору Евересту зміг піднятися інший любитель екстриму. Житель Сінгапуру досяг позначки у 5150 метрів на спорткарі Nissan GT-R. Чоловік не розповів про доробки автомобіля, але по знімках видно, що у GT-R відчутно збільшений кліренс і стоїть посилений передній бампер.

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Джерело: electrek
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