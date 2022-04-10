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війна

Клопотенко показав на відео, як з консервованого горошку приготувати смачну намазку

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Як приготувати просту пасту з горошку - фото 1
Як приготувати просту пасту з горошку / fitseven

Рецепти нашвидкуруч є актуальними завжди, а в умовах війни – особливо. Читайте далі, як за лічені хвилини приготувати смачну пасту з консервованого горошку.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко показав на своїй сторінці в Instagram, як без зусиль приготувати круту й ситну пасту на кшталт хумусу. Зберігайте рецепт до своєї колекції.

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Намазка з консервованого горошку

Інгредієнти
  • Консервований горошок – 1 банка;
  • Олія – 1 столова ложка;
  • Часник – 2 зубчики;
  • Сік чверті лимона.
  • Спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування
  1. Злийте повністю рідину, а сам горошок збийте у блендері чи перетріть виделкою до однорідної маси з додаванням олії.
  2. Видавіть до пасти 2 зубчики часнику, видавіть сік з четвертинки лимона та додайте улюблені спеції (смачно буде з чилі, італійськими травами чи зірою). Усе добре перемішайте ще раз.
  3. Подавайте з грінками.
Смачного!

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