Клопотенко показав на відео, як з консервованого горошку приготувати смачну намазку

Як приготувати просту пасту з горошку / fitseven

Рецепти нашвидкуруч є актуальними завжди, а в умовах війни – особливо. Читайте далі, як за лічені хвилини приготувати смачну пасту з консервованого горошку.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко показав на своїй сторінці в Instagram, як без зусиль приготувати круту й ситну пасту на кшталт хумусу. Зберігайте рецепт до своєї колекції.

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Намазка з консервованого горошку

Інгредієнти

Консервований горошок – 1 банка;

Олія – 1 столова ложка;

Часник – 2 зубчики;

Сік чверті лимона.

Спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування

Злийте повністю рідину, а сам горошок збийте у блендері чи перетріть виделкою до однорідної маси з додаванням олії. Видавіть до пасти 2 зубчики часнику, видавіть сік з четвертинки лимона та додайте улюблені спеції (смачно буде з чилі, італійськими травами чи зірою). Усе добре перемішайте ще раз. Подавайте з грінками.

Смачного!

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