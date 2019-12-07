Художник зробив з піску скульптуру гігантської пробки

Художник з Аргентини Леонардо Ерліх відтворив на узбережжі океану на Маямі автомобільну пробку на 66 машин з піску. Інсталяцію він назвав "Порядок значущості" (Order of Importance).

Ця робота на сьогодні – наймасштабніша з усіх, коли-небудь створених художником.

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У цілому Ерліх витратив близько двох років на підготовку і створення інсталяції, яка обійшлася йому приблизно в мільйон доларів. Для будівництва автомобільної пробки в натуральну величину потрібно близько 330 тонн піску.

Одна з проблем, які художник хотів підняти за допомогою цієї роботи, – перевантаженість трас у Маямі і в інших великих містах. Розташування "пробки" на узбережжі теж досить символічно – пляжі раніше були екологічно чистими зонами відпочинку, але зараз більшість з них перевантажені людьми, а крім того туди отримали доступ автомобілісти.

Також робота покликана звернути увагу на проблему зміни клімату – багато автомобілів наполовину занурені у пісок. За задумом автора такий хід повинен вказати людям на проблему підвищення рівня океану, яка пов'язана з глобальним потеплінням.

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