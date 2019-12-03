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Як не "вбити" шиповані шини за сезон
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Якщо ви вибрали на зиму шиповані шини, рекомендуємо звернути увагу на три простих способи зберегти гуму і не втратити шипи вже у перший сезон експлуатації.
Не буксуйте
При старті з місця або розгоні не варто сильно газувати, особливо на асфальті. Пробуксовка коліс викликає різке збільшення навантаження на шипи. Це може привести до їх сильного зносу або від'єднання від шини. Та й з точки зору безпеки, будь-які різкі дії на зимовій дорозі можуть викликати занос або спровокувати ДТП.
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Слідкуйте за тиском
Тиск в шинах треба перевіряти регулярно, бажано не рідше одного разу на три тижні. Якщо ж ви збирається в далеку дорогу, то перед поїздкою обов'язково перевірте тиск. Імовірність втрати шипів істотно зростає, якщо тиск в шинах буде меншим за рекомендований автовиробником.
Не сезон
Їздити на шипованій гуму в теплу пору року, все одно що кататися на ковзанах по асфальту. При їзді шина нагрівається, а в теплу пору вона нагрівається ще сильніше. Зимова гума має певний хімічний склад, який не дозволяє їй укріплятися при низьких температурах. У теплу пору року зимова гума сильніше нагрівається, що веде до її підвищеного зносу.
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