Як не "вбити" шиповані шини за сезон

Якщо ви вибрали на зиму шиповані шини, рекомендуємо звернути увагу на три простих способи зберегти гуму і не втратити шипи вже у перший сезон експлуатації.

Не буксуйте

При старті з місця або розгоні не варто сильно газувати, особливо на асфальті. Пробуксовка коліс викликає різке збільшення навантаження на шипи. Це може привести до їх сильного зносу або від'єднання від шини. Та й з точки зору безпеки, будь-які різкі дії на зимовій дорозі можуть викликати занос або спровокувати ДТП.

Читайте також: Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу

Слідкуйте за тиском

Тиск в шинах треба перевіряти регулярно, бажано не рідше одного разу на три тижні. Якщо ж ви збирається в далеку дорогу, то перед поїздкою обов'язково перевірте тиск. Імовірність втрати шипів істотно зростає, якщо тиск в шинах буде меншим за рекомендований автовиробником.

Шини

Не сезон

Їздити на шипованій гуму в теплу пору року, все одно що кататися на ковзанах по асфальту. При їзді шина нагрівається, а в теплу пору вона нагрівається ще сильніше. Зимова гума має певний хімічний склад, який не дозволяє їй укріплятися при низьких температурах. У теплу пору року зимова гума сильніше нагрівається, що веде до її підвищеного зносу.

І ще: Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому