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Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок

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Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 1

Ліванський художник з Бейрута Елі Резкалла, засновник і креативний директор журналу Plastik, створив фотопроєкт, який висміює побутовий сексизм. Так він зачіпає проблему розподілу гендерних ролей в сучасному світі.

У серії знімків під назвою In Parallel Universe ("У паралельному всесвіті") Елі Резкалла відтворив оригінальні рекламні плакати з минулого, коли місце жінки було на кухні.

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"Якось на День подяки я почув, як мої дядьки обговорювали, як жінкам краще готувати, піклуватися про кухню і виконувати "свої жіночі обов'язки". І хоча я знаю, що не всі поводяться так, як мої дядьки, я був здивований, дізнавшись, що деякі чоловіки все ще так вважають. Тому я вигадав паралельний всесвіт, де ролі перевернуті і чоловіки можуть відчути смак власної сексистської отрути", – пояснює художник.

Переосмислюючи традиційні для 1950-60-х сексистські теми, художник поміняв місцями чоловіків і жінок:

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396534

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396535

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396536

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396537

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396538

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396539

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396540

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396541

Художник переробив сексистську рекламу, помінявши місцями чоловіків і жінок - фото 396542

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Джерело: elirezkallah
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