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Карантин Коронавірус

Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото

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Американці розважаються під час карантину - фото 1
Американці розважаються під час карантину

У США четверо сусідів по квартирі, що опинилися на карантині, запустили інстаграм-сторінку covidclassics, для якої знімають свої версії класичних картин за допомогою підручних засобів. Так вони намагаються розважити себе і своїх підписників.

Наразі на сторінку підписані 38 тисяч користувачів мережі, але ми упевнені, що її популярність з часом лише зросте.

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Четверо сусідів, які люблять мистецтво... і на невизначений термін опинилися на карантині. Жодних фільтрів, жодної ретуші, тільки ми і речі, що зберігаються в нашому домі, – йдеться в описі профілю.

У кожному пості автори показують свою версію, потім – оригінал, а потім – бекстейдж.

Дивіться та торкайтесь до класики:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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