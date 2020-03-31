Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото

У США четверо сусідів по квартирі, що опинилися на карантині, запустили інстаграм-сторінку covidclassics, для якої знімають свої версії класичних картин за допомогою підручних засобів. Так вони намагаються розважити себе і своїх підписників.

Наразі на сторінку підписані 38 тисяч користувачів мережі, але ми упевнені, що її популярність з часом лише зросте.

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Четверо сусідів, які люблять мистецтво... і на невизначений термін опинилися на карантині. Жодних фільтрів, жодної ретуші, тільки ми і речі, що зберігаються в нашому домі, – йдеться в описі профілю.

У кожному пості автори показують свою версію, потім – оригінал, а потім – бекстейдж.

Дивіться та торкайтесь до класики:

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